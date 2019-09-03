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"Avrupa Şampiyonası'ndan yüzümüzün akıyla çıktık"

- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç:"Şampiyonada ikişer altın ve bronz madalya aldık. Bunlar olimpiyatlarda madalya alacağımızın işaretiydi"- "Türk kadın sporcular dünya boksunda ilk on içinde. Uzun zaman sonra gelen bu madalyalar önemli"

03 Eylül 2019 Salı 13:05
"Avrupa Şampiyonası'ndan yüzümüzün akıyla çıktık"


ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda uzun zaman sonra gelen 2 altın ve 2 bronz madalyanın çok önemli olduğunu söyledi.

Eyüp Gözgeç, düzenlediği basın toplantısında şampiyona sonuçlarını değerlendirip, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ilişkin bilgi paylaştı.

Şampiyonaya 8 boksörle katıldıklarını hatırlatan Gözgeç, "Avrupa Şampiyonası, dünya boksunda önemli yer tutan bir organizasyon. Şampiyonada ikişer altın ve bronz madalya aldık. Bunlar olimpiyatlarda madalya alacağımızın işaretiydi." değerlendirmesini yaptı.

"Bizim için madalyadan daha önemli olan, sporcuların durumu." diyen başkan Gözgeç, "Belarus'taki Avrupa Oyunları'nda sporcuların performansını denemiştik. Bu şampiyona, onun tesadüf olmadığını göstermek için önemliydi. Dört madalya aldık. Buse Naz Çakıroğlu şampiyon olmasının yanında en teknik ve dövüşken boksör seçildi." diye konuştu.

Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın önemli bir ölçü olacağına vurgu yapan federasyon başkanı, "Türk boksu iyi yolda gidiyor. Türk kadın sporcular dünya boksunda ilk on içinde. Uzun zaman sonra gelen bu madalyalar önemli. Buse Naz Çakıroğlu altın madalya aldı ama bu sporcunun gösterdiği performans da fevkalede iyiydi. Avrupa Şampiyonası'ndan yüzümüzün akıyla çıktık." ifadelerini kullandı.


- 2020 Tokyo Olimpiyatları


Başkan Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlarda 5, erkeklerde de 8 kotanın bulunduğunu, bunları alabilmek için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Boksta kıta ve dünya elemlelerinin olduğunu hatırlatan Eyüp Gözgeç, "Biz rakiplerimizi artık çok iyi tanıyoruz. Kadınlarda 5, erkeklerde 8 kota var. Bunların kaçını alabiliriz bilemem. Kota sayısından önemli olan madalya almamız. İki sporcuyla gidelim ama madalya alalım. Ancak olimpiyat ruhunda katılım vardır. Biz de madalya varsa sporcu iyi, yoksa kötü." görüşlerini paylaştı.

Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi takvimine göre Avrupa kıtası elemelerinin 11-24 Mart 2020'de Londra'da gerçekleştirileceğini, burada kota alamayan sporcuların ise Fransa'nın başkenti Paris'te 11-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek dünya elemelerinde mücadele edeceğini belirtti.


- Kadına şiddet


Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, ülkede son dönemde kadına yönelik şiddetin öne çıktığını, bu konudan herkesin rahatsız olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili olarak çağrı yapan Gözgeç, "Kadına şiddet toplumun gündeminde. Bundan herkes rahatsız. Geçmiş yıllarda kadınlarımızı salonlarımıza çağırmıştık. Bir çağrı daha yapalım. Tüm boks spor salonları kadınlarımıza ve kızlarımıza açık." şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Boks Takımı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikişer altın ve bronz madalya kazanmıştı. Şampiyonada, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda Elif Güneri altın, 60 kiloda Sema Çalışkan ile 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ise bronz madalya elde etmişti.

Toplantıya, başkan Gözgeç'in yanı sıra başkan vekili Hasan Kartal ve bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:05
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. Avrupa Boks Şampiyonası
  3. boks
  4. federasyon başkanı eyüp gözgeç
  5. Türkiye Boks Federasyonu

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