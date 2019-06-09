0553 313 94 23

Avrupa şampiyonasında Türk kadın hakem gurur kaynağı oldu

Farklı mesleklerle başarı öyküsü yazan kadınlar arasında hokey hakemliği yapan ve Challenge III 2019 Women Türk kadın hakem olarak dikkat çeken 20 yaşındaki Ceren Demirtaş performansıyla takdir topluyor.

09 Haziran 2019 Pazar 14:01
Avrupa şampiyonasında Türk kadın hakem gurur kaynağı oldu

Farklı mesleklerle başarı öyküsü yazan kadınlar arasında hokey hakemliği yapan ve Challenge III 2019 Women Türk kadın hakem olarak dikkat çeken 20 yaşındaki Ceren Demirtaş performansıyla takdir topluyor.


Son iki yıldır ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda hakem olarak görev yapan Demirtaş, gösterdiği öz veri ve gayretle de puan topluyor.


Ukrayna’da gerçekleştirilen EuroHockey Club Challenge III 2019 Women’e Türkiye’den katılan kadın hakem dikkat çekti. Türkiye Hokey Federasyonu başarılı hakemlerinden Ceren Demirtaş Challenge III 2019 Womende en gözde hakemleri arasında yer aldı. Ceren Demirtaş son iki yıldır uluslararası şampiyonalarda hakemlik yaptığını ifade etti. Türkiye’nin hokey alanında önemli bir noktada olduğunu ifade eden milli hakem Ceren Demirtaş’ın EuroHockey Club Challenge III 2019 Women’de gösterdiği başarı dikkat çekerken, diğer hakemlerle sağladığı uyum da göz dolduruyor. Birçok maçı yöneten Türk Hakem Ceren Demirtaş, hedefinin üst liglerde de hakemlik yapmak olduğunu ifade ederek, önümüzdeki süreçte uluslararası birçok şampiyonada Türk kadın hakemlerinin sayısının artacağına inandığını sözlerine ekledi. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’ın federasyonda kadın hakemlerin sayısını arttırmaya yönelik önemli çalışmaları olduğunu da belirten Demirtaş, kadınlar arasında son zamanlarda hakemlik kurslarına gidenlerin sayısının artmasının da memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi. Ukrayna Hokey Federasyonu Başkanı Kryzsky Yuriy Yuryevich, Türk hakem Ceren Demirtaş’ın seçkin hakemler arasında yer aldığını, şampiyona boyunca gösterdiği çabanın takdire değer olduğunu ifade ederek, şampiyona da gösterdiği üstün başarılardan dolayı kutladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    1. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    2. Başkan Altay Milli Takımı ve..
    3. Çorum’da köy yangını: 7 ev kül oldu
    4. Gül ve Davutoğlu'na yakın ekipten..
    5. Otomobille motosikletli kurye..
    6. Odun yığınları ile birlikte yanarak..
    7. Engelli vatandaşın komşusu tarafından..
    8. Şahinbey zabıta ekipleri, bayramda da..
    9. Kahtalı’dan Kale’ye ziyaret
    10. AK Partili İsimden Davutoğlu’na çok..
    11. Malatya’da kumar operasyonu
    12. Anadolu’nun yerli buğdayı yüz güldürdü
    13. Ukrayna’dan Türk hokeyine övgü
    14. Avrupa şampiyonasında Türk kadın hakem..
    15. Yaz Futbol Okulu’nda kayıtlar devam..
    16. TOKİ’nin Sincan ve Yenimahalle’deki..
    17. CHP cezaevlerini ziyaret etti
    18. Millilerden Fransa galibiyeti pozu
    19. Dilenciler Kars’ı mesken tuttu
    20. Bam teline basınca ne olduğunu..
    21. Kocasinan Belediyesi tarihi mirasa..
    22. Şehit Yasin Çubuk’un babaannesi son..
    23. Vali yeni rekoru duyurdu!
    24. Günde bir bardak domates suyu bakın..
    25. Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş..
    26. Antalya'da 20 kilo 318 gram sahte..
    27. Galatasaray, Wesley Sneijder’in doğum..
    28. “Ortak Türk Tarihi”ne Ege Damgası
    29. Serdar Arseven Rahmetli Abdurrahim..
    30. Dünyanın suyu tükeniyor
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler