Avrupa Şampiyonası'nda 23 yıl sonra bir ilk
Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off maçında İskoçya, Sırbistan'ı penaltılara giden maçta mağlup ederek turnuvaya gitmeye hak kazandı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off finalinde Sırbistan ile İskoçya karşı karşıya geldi.
Rajko Mitic stadında oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla İskoçya kazanarak adını Euro 2021'e yazdırmayı başardı.
Maçın ilk yarısında gol gelmezken İskoçya 52.dakikada Christie ile öne geçti. 90. dakikaya gelindiğinde Luka Jovic maça eşitliği getirerek uzatmalara gidildi. Uzatmalarda gol olmayınca ise penaltı vuruşları yapıldı.
Penaltı atışları sonucunda Mitrovic'in penaltısını kaleci Marshall kurtarınca İskoçya 23 yıl aradan sonra adını büyük bir turnuvaya yazdırdı.