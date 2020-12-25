Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazanan milli cimnastikçinin hedefi olimpiyatlar

Ailesinin tavsiyesi ile Ankara'da 6 yaşında jimnastiğe başlayan Mert Efe (16), aynı sporu Kayseri'de yapan kuzeninin önerisiyle 7 yıl önce Kayseri'ye taşındı.

7 yıldır Kayseri'de çalışmalarını sürdüren Mert Efe, bu dönemde katıldığı 3 uluslararası fasılda çeşitli madalyalar kazandı.

Son olarak Mersin'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bar sabitlemelerinde 12933 puanla gümüş madalya kazanan Mert Efe, paralel barda 13266 puanla bronz madalya kazandı.

Mert Efe Kılıçer, yaptığı açıklamada, çok hareketli bir çocuk olduğu için ailesinin kendisini jimnastiğe yönlendirdiğini söyledi.

Kuzeninin bu sporu yapmasının kendisini motive ettiğini belirten Mert Efe, "7 sene önce Kayseri'ye geldiğimde kuzenimin hocası Mehmet Bilgin ile tanıştım. Hocam beni Kayseri'ye davet etti. Ankara'da pek iyi değildim. Kayseri ve hocamla çalıştım. Başladığımda daha iyi dereceler almaya başladım. Kayseri'ye geldikten sonra girdiğim ilk okullar arası şampiyonada 4. oldum. "Diye konuştu.

"Açıklanamaz bir gurur ve mutluluk"

Pandemi sürecinde Avrupa Şampiyonası için hazırlandıklarının altını çizen Mert Efe, şunları söyledi:

"Kayseri'de Avrupa Şampiyonası için 5 ay çalıştık. Bunun bir ayında hocamızla evde 4 ay online çalıştık. Avrupa Şampiyonası tarihi belirlendiğinde 2 ay Bolu'da kamp yaptık. sabah akşam orada çalıştı, organize etmek bizim için büyük bir şanstı, hep yarıştığımızı bildiğimiz bir salondu. İyi bir performans sergiledik, iki madalya aldık, bu benim için açıklanamaz bir gurur ve mutluluk. "

Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Mert Efe, "Bir sonraki hedefim olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak. Bu hedef için çalışmaya devam ediyoruz. Sabah akşam çalışıyoruz. İzin alıyoruz ve eğitime devam ediyoruz. . İyi hazırlanıyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Genç sporcu ayrıca jimnastiğin tüm sporların temeli olduğunu ve 5-6 yaşındaki her çocuğun en az iki yıl bu spora dahil olması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Olimpiyatlar için çok çalışıyoruz"

Mert Efe'nin antrenörü Mehmet Bilgin (38), öğrencisi ile 7 yıl önce tanıştığını söyledi.

Cimnastik Akademisyeninin son yıllarda Türkiye'deki önemli adımlarına vurgu yaparak şu görüşleri paylaştı:

"Mert ile 7 yıldır çalışıyoruz. Başlangıçta bu kadar büyük hedeflerimiz yoktu. Öncelikli hedefimiz iyi antrenman yapmak ve iyi bir sporcu yetiştirmekti. Mert'in gelişimi hedeflerimizi artırdı. Altın ve gümüş madalya kazandı. Avrupa Şampiyonası öncesi 3 uluslararası turnuva Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanarak bizi gururlandırdı.Sporda başarı, kararlılık ve sabra dayanıyor.Olimpiyatlar için de kararlılıkla çalışıyoruz.