Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler 60 metrede final koşan Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Emre Zafer Barnes, erkekler 60 metrede gümüş madalya kazandı. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Emirates Arena'da düzenlenen organizasyonun ikinci gün akşam seansında, Emre Zafer Barnes erkekler 60 metrede final koştu. Milli sporcu, 6,61'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Yarışta Slovak Jan Volko, 6,60 ile altın, Hollandalı Joris van Gool ise 6,62 ile bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler 60 metrede yarı final koşan Aykut Ay ise 6,73'lük derecesiyle final bileti alamadı. Türkiye'yi 15 sporcunun temsil ettiği şampiyona, yarın sona erecek.



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