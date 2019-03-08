0553 313 94 23

Avrupa pazarından Bodrum’a yoğun ilgi

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), Bodrum’u tanıtmak ve Bodrum’a gelecek turist sayısını arttırmak amacıyla 6-10 Mart 2019 tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen ITB Berlin Turizm Borsası Fuarına katıldı.

08 Mart 2019 Cuma 16:26
Avrupa pazarından Bodrum’a yoğun ilgi

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), Bodrum’u tanıtmak ve Bodrum’a gelecek turist sayısını arttırmak amacıyla 6-10 Mart 2019 tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen ITB Berlin Turizm Borsası Fuarına katıldı.


Dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ve Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı’nda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizmcileri yalnız bırakmadı. Hem magazin dergilerinde hem de ulusal kanallarda Almanya’da THY ile birlikte yoğun tanıtım kampanyasına başladıklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, nisan ayı itibariyle THY’nin Almanya’nın çeşitli noktalarından tarifeli seferlerinde Antalya, Bodrum ve İzmir havalimanlarını da devreye aldıklarını, ayrıca Türkiye’nin tanıtımındakifarklılaşmanın yüksek seviyede olumlu sonuçlar getireceğine inandığını belirtti.



2017 yılında Almanya’dan Bodrum’a gelen turist sayısı 30 bin iken 2018 yılında bu rakam 81 bin kişiye yükseldi.



ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı’na katılan BOTAV yetkilileri ve Yönetim Kurulu Üyeleri Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere, İrlanda, Polonya, Çekya ve Ortadoğu ülkelerinin tur operatörleri ile çeşitli görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sonucunda Bodrum’a olan yoğun ilgi vebirçok şehirden gerçekleşecek direk uçuşların da artması ile birlikte 2019 turizm sezonunda Avrupa’dan Bodrum’a gelecek turist sayısında yüksek oranda artış olacağı belirtildi.



ITB Berlin Turizm Borsası dünyanın en önemli turizm fuarlarının başında geldiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon "Biz de Bodrum ve BOTAV olarak yıllardır bu fuara katılarak Bodrumumuzu en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Yapılan görüşmeler hepimizi çok mutlu etmiştir. Her sene giderek artmakta olan beklentilerimizde ne kadar haklı olduğumuzu artan rakamlardan görebiliyoruz. 2019 turizm sezonu Bodrumumuz için daha iyi geçecektir. Dünya markası Bodrum’un yıldızını her geçen gün daha iyi parlatabilmek, tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmak için yoğun bir tempo ile çalışan BOTAV üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.



180 ülkeden yaklaşık 12 bin katılımcı, işletme ve kurumun katıldığı fuarın ziyaretçi sayısının 230 bini geçmesi bekleniyor. ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı 1966’dan bu yana bütün dünyadan sektör temsilcilerini, uçak şirketlerini, tur operatörlerini, otel ve havalimanı işletmelerini, uçak şirketlerini ve seyahat etmek isteyenleri aynı çatı altında buluşturuyor.



Bodrum Tanıtma Vakfı 2018-2019 turizm fuarları döneminde 32 ülkede tanıtım çalışmaları yürütmüş, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile de Bodrum’a çeşitli ülkelerden çok sayıda medya mensubu ve blogger Bodrum’a davet edilerek Avrupa basınında ve sosyal medyada Bodrum ile ilgili birçok tanıtıcı yayın yapılmasını sağladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    2. Türkiye’nin yeni Canberra Büyükelçisi,..
    3. Sözlü: "5 milyar dolarlık yatırımı..
    4. Kayseri polisinden ’Şafak’ operasyonu
    5. Trabzon'da "Karadeniz Kariyer Fuarı"..
    6. Bakan Albayrak, Sarıyer’de esnaf..
    7. Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar..
    8. Engellilerden Kadınlar Günü etkinliği
    9. Erzurum Ticaret Borsasını Kariyer..
    10. Roma Kulübü, Monchi'yi görevden aldı
    11. Minik Melek Naz Kayseri'de sağlığına..
    12. Bakan Pakdemirli, 10. Milas Tarım..
    13. Premier Lig’de şubat ayının futbolcusu..
    14. Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli..
    15. Ağrı Barosu’ndan ‘8 Mart Dünya..
    16. Suriyeli tutsak kadınlar için bir..
    17. "FETÖ'cüler o kadar sırnaşıklardı ki..
    18. Türkiye Girişimci Kadın Buluşması
    19. MHP’li Depboylu: "Kazandığımız..
    20. Sıcak gözlemeler Başkan Türel’den
    21. Bartın’da kaldırımlar yenileniyor
    22. Bakan Soylu: "Türkiye’de 299 belediye..
    23. Analig Sutopu Müsabakaları Açılış..
    24. Sarcan: "Mücadele günüdür"
    25. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    26. "Visit İstanbul" projesi
    27. Emniyet müdürlüğü kadınları unutmadı
    28. Başkan Erdoğan: Biz milletimizle..
    29. Meram Belediyesporlu Şeyma İyiel,..
    30. Hastanedeki refakatçi kadınlara canlı..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti