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Ekonomi

Avrupa Parlamentosundan Türkiye'deki sığınmacılara desteğe onay

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:56:49 -
Avrupa Parlamentosundan Türkiye'deki sığınmacılara desteğe onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programlara 485 milyon avro ilave kaynak sağlanmasını onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AP Genel Kurulu, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a ilave destek sağlanmasına yönelik teklifi görüştü.

Toplantı sonunda yapılan oylamada söz konusu AB Komisyonu teklifi 557 "Evet", 72 "Hayır" ve 59 "Çekimser" oyla kabul edildi.

Teklife göre, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart'lara, Suriyeli ve diğer sığınmacı çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programına toplam 485 milyon avro kaynak sağlanacak.

AB, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların sağlık ve eğitimlerine yönelik çeşitli programlara da 100 milyon avro ayıracak.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

- AB taahhüt etmişti

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi ülkedeki Suriyelilere yönelik yeterince mali yardım yapmamakla ve taahhüt edilen fonları hızlı aktarmamakla itham ediyor.

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