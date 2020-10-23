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Ekonomi Avrupa Parlamentosu vejetaryen hamburger yasağını reddetti
Ekonomi

Avrupa Parlamentosu vejetaryen hamburger yasağını reddetti

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:48:34 -
Avrupa Parlamentosu vejetaryen hamburger yasağını reddetti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), et içermeyen ürünlerde "hamburger", "sosis", "biftek" gibi isimler kullanılmasına yasak getirilmesini kabul etmedi.

Brüksel’de bir araya gelen AP Genel Kurulu, bitki bazlı ürünlerde et isimlerinin kullanılmasının yasaklanmasına yönelik düzenleme teklifini oyladı.

Oylamada, bitki bazlı ürünlerin etiketlenmesinde "hamburger", "sosis", "biftek" gibi terimlerin kullanılmasının yasaklanması reddedildi.

Söz konusu yasak hayvancılık sektörü ve et üreticileri tarafından talep edilmişti. Bu gruplar, et isimlerinin bitki bazlı gıdalarda kullanılmasının tüketicileri yanılttığını iddia etmişti.

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