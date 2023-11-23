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Gündem Avrupa Parlamento üyesi Almanlara örnek gösterdi: Erdoğan’a övgü
Gündem

Avrupa Parlamento üyesi Almanlara örnek gösterdi: Erdoğan’a övgü

Yeniakit Publisher
2023-11-23 08:38:00 -

Avrupa Parlamentosunun (AP) Alman üyesi Maximilian Krah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin menfaatlerini savunduğu için övdü ve Alman siyasetçilerden, Erdoğan'ı örnek alarak ülkelerinin çıkarlarını savunmalarını istedi.

Avrupa Parlamentosunda Kimlik ve Demokrasi Grubundan Krah, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan senin düşmanın değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Türkiye halkı onu defalarca cumhurbaşkanı seçmiştir. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak bilançosu oldukça iyi çünkü Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor. İşte tam da bu nedenle Alman siyasetçiler ondan hoşlanmıyor. (Alman siyasetçilerin) Alman çıkarlarını savunmaları gerekirdi, o zaman Erdoğan'la bir sorunları olmazdı." ifadelerini kullandı.

Almanya'da, Alman çıkarlarını savunan ve Türkiye'nin çıkarlarını savunan Türk liderlerle diplomasi yürüten siyasetçilere ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Krah, "Alman çıkarlarının ne olduğunu bile bilmeyen zayıf Alman siyasetçilere ihtiyacımız yok." ifadelerine yer verdi.

Almanya'daki Türk siyasetçileri reddeden anlayışı eleştiren Krah, şunları kaydetti:

"Çünkü onlar işlerini yapıyorlar, yani Türk çıkarlarını savunuyorlar. Almanya ve Türkiye dosttur, ortaktır, birlikte çalışırlar. Bu, her iki ülkeye de her zaman yardımcı olmuştur. Almanya'da Alman çıkarlarını temsil eden siyasetçiler ve Türkiye'de Türk çıkarlarını temsil eden bir Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bunu geliştirmek istiyoruz."
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