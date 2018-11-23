0553 313 94 23

Avrupa otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 1,8 büyüdü

Avrupa otomotiv pazarı, 2018'in ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 büyüyerek 15 milyon 563 bin 467'ye ulaştı

23 Kasım 2018 Cuma 10:31
Avrupa otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 1,8 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Avrupa otomotiv pazarı, 2018'in ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 büyüyerek 15 milyon 563 bin 467'ye yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Ekim ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv satışları, bu yılın 10 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 15 milyon 563 bin 467 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın 10 ayında otomotiv pazarı 15 milyon 291 bin 455 adet seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde otomotiv satışlarını en çok artıran pazarlar sırasıyla yüzde 24,2 ile Litvanya, yüzde 22,4 ile Macaristan ve yüzde 21,9 ile Romanya oldu. Otomotiv satışlarında en fazla düşüş yüzde 121,4 ile İzlanda'da, yüzde 6,5 ile İngiltere'de ve yüzde 3,1 ile İtalya'da görüldü. Türkiye, ekim sonunda yüzde 32,28 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 8. oldu.

Avrupa otomotiv pazarı ekim ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 daralarak 1 milyon 348 bin 2'ye geriledi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:31
  1. Avrupa otomotiv pazarı
  2. ODD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergenekoncular ile FETÖ’cüler birlikte yargılansın!
    1. Ergenekoncular ile FETÖ’cüler birlikte..
    2. Avrupa otomotiv pazarı 10 ayda yüzde..
    3. General Mobile MÜSİAD EXPO’da
    4. Çavuşoğlu'ndan Muhammed bin Selman..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suudi)..
    6. Yemen'de askeri kontrol noktasına..
    7. Ankaragücü-Beşiktaş maçı nerede saat..
    8. İşte savunma sanayiinin gurur kaynakları
    9. SOCAR, 9 akaryakıt istasyonuyla..
    10. Van'da 5 kişilik araçtan çıkan..
    11. Analistlerden yeni dolar tahmini!
    12. FETÖ'den tutuklanan kişiye örgütü öven..
    13. Türk akademisyene ABD'den onur
    14. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    15. Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY..
    16. Yerli İHA Milli motorla uçmaya hazır
    17. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    18. Liverpool'da Mane'nin sözleşmesi..
    19. ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda...
    20. Asya borsaları
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'