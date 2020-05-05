  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası enflasyona savaş açtı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonu hedeflenen seviyeye geri getirmek için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 23:16:00 -
Avrupa Merkez Bankası enflasyona savaş açtı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Almanya Anayasa Mahkemesi'nin "ECB’nin tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Alman yasalarına aykırı olacağı" kararına ilişkin açıklama yaptı.

ECB'nin açıklamasında, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Aralık 2018'de ECB’nin tahvil alım planının bankanın fiyat istikrarını sağlama yetkisi dahilinde olduğuna hükmettiği hatırlatılarak, "ECB, Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin Kamu Sektörü Satın Alma Programı (PSPP) ile ilgili bugünkü kararını dikkate alıyor." ifadesine yer verildi.

ECB’nin para politikalarının hedefinin Avro Bölgesi’nde fiyat istikrarını sağlamak olduğu vurgulan açıklamada, “Yönetim Konseyi, enflasyonun orta vadeli hedefine yükselmesini sağlamak için yetkisi dahilinde gereken her şeyi yapmaya tamamen bağlı kalıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Süreç hakkında

ECB, 2015 yılında başlayan varlık alım programı kapsamında piyasalardan 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.

Söz konusu uygulama, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup siyasetçiyle akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı 2018'de ECB tahvil satın alma programının yasal olduğuna hükmetmişti. Söz konusu programın avro para birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkati çeken mahkeme, uygulamanın orantılı olduğunu karara bağlamıştı.

Almanya Anayasa Mahkemesi ise bugün açıkladığı kararında, ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya yasalarına aykırı olacağına hükmetmişti.

ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağını bildirmişti.

Merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan ECB, Avro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor ve bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı