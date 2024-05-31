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Ekonomi Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran ayı faiz kararı 2024 ne zaman?
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran ayı faiz kararı 2024 ne zaman?

Yeniakit Publisher
2024-05-31 15:54:00 -
Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran ayı faiz kararı 2024 ne zaman?

Haziran ayı ECB Para Pokitikası Kurulu faiz kararı toplantısı için bekleyiş sürüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, haziran ayında açıklanacak olan faiz kararı için faiz indiriminin muhtemel olduğunu belirtmişti. Peki, haziran ayı Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte beklenen o tarih.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı için geri sayım başladı. Avrupa Bölgesi'nde açıklanacak olan haziran ayı faiz kararı piyasanın gündeminde yer alıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tüketici fiyatlarındaki hızlı artışın artık büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla gelecek ay faiz indiriminin muhtemel olduğunu söylemişti.

ECB FAİZ KARARI 2024 NE ZAMAN?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu. Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 6 Haziran 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

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