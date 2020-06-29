  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığında dikkat çeken Adnan Oktar detayı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin yaptığı bir canlı yayın esnasında arkasındaki kitaplığında organize suç örgütü davası kapsamında tutuklu yargılanan Adnan Oktar'ın yasaklanan "Yaratılış Atlası" isimli kitabının olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:08:00 -
Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığında dikkat çeken Adnan Oktar detayı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın internet üzerinden katıldığı bir zirvede arkasındaki kitaplıkta Adnan Oktar'a ait bir kitap göründü. Lagarde zirvede online konuşma yaparken arkasındaki kitaplıkta Oktar'ın 2006 yılında "Harun Yahya" mahlasıyla yayımlanan "Yaratılış Atlası" adlı kitabının Fransızca baskısı (L'atlas de la Création) dikkat çekti. Adnan Oktar Suç Örgütü davası kapsamında 80'i tutuklu 223 sanıkla birlikte yargılanan Oktar, 19 Temmuz 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

Ücretsiz dağıtıldı

Oktar'ın Harun Yahya ismiyle yayımladığı "Yaratılış Atlası" isimli kitapları, hem Türkiye'de hem de dünyada yaygın olarak dağıtılmış, kitabın içeriği hem yurt içinde hem de yurt dışında tartışmalara neden olmuştu.

IMF eski başkanı olan Lagarde'ın ülkesi Fransa'da da okullara ücretsiz gönderilen kitapla ilgili Fransa Milli Eğitim Bakanlığı 2007 yılında yasaklama kararı almıştı. 

Avrupa genelinde yasaklanmıştı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde de konu tartışmalara neden olmuş, Avrupa genelinde kitabın okullarda bulundurulmaması için kararlar alınmıştı.

Türkiye'de de birçok islamcı çevre, söz konusu kitabın dağıtımına destek vermiş, bir dönem kitap okullarda da ücretsiz dağıtılmıştı. Adnan Oktar'ın suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası, kitap başta TBMM Kütüphanesi olmak üzere birçok yerden toplatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı