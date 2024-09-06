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Spor Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları açıklandı! Peki temsilcilerimiz kaçıncı sırada?
Spor

Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları açıklandı! Peki temsilcilerimiz kaçıncı sırada?

Yeniakit Publisher
2024-09-06 14:35:00 -
Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları açıklandı! Peki temsilcilerimiz kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının başlamasına az bir zaman kalırken şampiyonluk oranları belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması kuralarının çekilmesi ile birlikte geri sayım başladı. Avrupa’nın en büyük ikinci organizasyonunda ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kupayı kazanma ihtimalleri de belli oldu.

Açıklanan oranlara göre UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek takım olarak 5.2 oranla Tottenham gösterildi.

Tottenham’ı 5.6 oranla bir diğer İngiliz kulübü Manchester United ve 8.4 oranla İtalya’dan Roma takip etti.

Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray 19 oranla 7. Sırada yer alırken Beşiktaş ise 35 oranla 10. Sırada yer aldı.

İşte oranlar:

1- Tottenham: 5.2

2- Manchester United: 5.6

3- Roma: 8.4

4- Athletic Bilbao: 11

4- Porto: 11

4- Real Sociedad: 11

5- Lazio: 14

6- Eintracht Frankfurt: 19

7- FENERBAHÇE: 19

7- GALATASARAY: 19

7- Lyon: 19

7- Nice: 19

8- Ajax: 23

8- Olympiakos: 23

9- AZ Alkmaar: 30

9- Hoffenheim: 30

10- BEŞİKTAŞ: 35

10- Braga: 35

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