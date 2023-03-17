  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hindistan füze siparişini duyurdu: 2.5 milyar dolarlık seyir füzesi sipariş dönemi resmen başladı!

Erdoğan, Orban’ı kabul etti

Akaryakıt fiyatlarına sert düşüş: Fiyatlarında indirime gidildi, fiyatı düştü! Yeni akaryakıt fiyatları değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Mayıs ayına kadar...

Bolu’daki deprem sonrası okullar tatil

Teknoloji devi Google onun da fişini çekiyor! Milyarlarca dolar buhar olup uçuyor!

59 tabanca. tam da seçim vakti kim için getiriliyordu? Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

BAE, Bayraktar TB2 SİHA’nın kopyasını yaptı! İşte özellikleri

Depremde yıkılmıştı! O sitenin müteahhidi hakkında karar

BM'den soruşturma hamlesi! Flaş açıklama: Rusya Ukrayna'da 'çok çeşitli' savaş suçu işledi! Tüm oklar...
Spor Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler
Spor

Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından çeyrek final biletini alan 8 takım netleşti.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 02:42:00 -
Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu oynanan 8 karşılaşmanın ardından sona erdi. Rakiplerini elemeyi başaran Sevilla, Feyenoord, Manchester United, Juventus, Sporting, Bayer Leverkusen, Roma ve Union Saint-Gilloise, çeyrek finale yükselmeyi başardı. Hollanda ekibi Feyenoord’un sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada 68 dakika sahada kalan milli oyuncu Orkun Kökçü, 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Roma’nın deplasmanda Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldığı karşılamada ise milli oyuncu Zeki Çelik yedek soyunduğu karşılaşmada süre alamadı. İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz ekibi Sporting’e sahasında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada penaltılar sonucunda 5-3 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda oynanan rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe - Sevilla: 1-0
Feyenoord - Shakhtar Donetsk: 7-1
Real Betis - Manchester United: 0-1
Freiburg - Juventus: 0-2
Arsenal - Sporting: 1-1 (3-5)
Ferencvaros - Bayer Leverkusen: 0-2
Real Sociedad - Roma: 0-0
Union Saint-Gilloise - Union Berlin: 3-0

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23