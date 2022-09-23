Avrupa krizle boğuşurken… Marmara’nın altına depo geliyor

Avrupa, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Doğalgaz kriziyle boğuşurken, Türkiye Marmara Denizi’nin tabanındaki eski doğalgaz sahasına 4.6 milyar metreküp doğalgaz depolayacağı dev bir projeyi hayata geçirmek üzere. Kolin-Kalyon işbirliğiyle yapılan ve ilk doğalgazın yıl sonunda verilmeye başlanacağı Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevzi Projesi sayesinde bu kış doğalgaz sıkıntısı yaşanmayacak.

Kalyon İnşaat Yönetim Başkanı Mehmet Kalyoncu projeyi, “Deniz tabanının 2 bin metre altındaki çalışmalar tamamlandığında Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketiminin yüzde 10’una yakın miktarı burada depolanabilecek. Bu da yaklaşık 5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının karşılanması demek. Türkiye’nin olası bir savaşta doğalgazı cepte olacak” diye anlattı.

BÖLGE 1980'LERDE TERK EDİLMİŞTİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1980’li yıllarda Silivri açıklarında keşfedilen doğalgaz rezervini çıkarttıktan sonra bölgeyi terk etti. Atıl kalan bölgenin doğalgaz deposu olarak kullanılması gündeme gelince sismik araştırmalar yapıldı ve doğalgaz depolama çalışmaları başladı. Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevzi Projesi adı verilen projeyi Kolin ve Kalyon ortaklığı üstlendi. Şu an denizin ortasındaki platformlarda doğalgazın depolanacağı alanı hazırlamak için çalışmalar yapılıyor.

DEPO İKİ KATINA ÇIKACAK

Avrupa’nın enerji kriziyle boğuştuğu bu günlerde Türkiye’nin Silivri’deki depolama alanında 2.84 milyar metreküp deposu ve günlük 25 milyon metreküp geri üretim tesisi bulunuyor. Proje tamamlandığında depolama alanı 4.6 milyar metreküpe, günlük geri üretim ise 75 milyon metreküpe çıkacak. Bu amaçla Marmara Denizi’nde Anadolu-01 ve Aras platformları kuruldu. Sabit deniz platformlarının altına toplam 18 kuyu açılacak. Açılan her kuyunun ömrü 30 yıl olacak.

TÜRKİYE’DE İLK

Anadolu-01 Türkiye’nin ilk sondaj platformu olma özelliğini taşıyor. Mehmet Kalyoncu platformu gezerken, tesisin önemini şu sözlerle aktardı:

“Burası bir doğalgaz depolama tesisi. Savaşlarda ya da ani gaz kesiminde stratejik öneme sahip. Ülkelerin arz-talep noktasında bir problemle karşılaşıldığı noktalarda, doğalgaz arzını kesmemesi için aldığı tedbir amaçlı bir altyapı. Doğalgaz ucuzken satın alıp, burada depolayıp, pahalıyken, yüksek fiyatlardan almamalarına imkân veriyor. Yani enerji maliyetlerimizi ve arz güvenliğini arttıracak bir proje. Deposu dolu olan ülkelerin başka ülkelerle yaptığı anlaşmalarda eli güçlü oluyor. Deponuz sıfır ise pazarlık şansınız düşüyor.

30 GÜN KARAYA AYAK BASMAK YOK

Sondaj platformlarında görevli personel 30 gün boyunca 12 saatlik vardiya düzeninde çalışıyor ve bu süre zarfında acil durumlar hariç karaya ayak basmıyor. Revirde, 7/24 bir doktor ve sağlık ekibi hazır bekliyor. Yine 7/24 projeye tahsisli bir ambulans helikopter de Atatürk Havalimanı’nda içinde 2 pilotuyla halihazırda bulunuyor. Helikopter kullanımının mümkün olmadığı durumlarda, nakiller için hızlı botlar planlanmış. Şu ana kadar acil müdahale gerektiren bir kaza meydana gelmemiş. Deniz platformunda çalışan her personel BOSİET adı verilen özel sertifikasyona tabi. Ayrıca görev alanlarına göre, her personel özel eğitim ve sertifikasyon gerekliliklerini yerine getirme şartı da söz konusu. Platformdaki fiziksel güç gerektiren veya gerektirmeyen her bir operasyon, özel iş izinlerine, eğitime ve belirli onay serisine bağlı. Her bir aktivite öncesi yapılacak iş tarifleniyor, riskler belirleniyor ve yetkili amirlerden onay alındıktan sonra aktivitelere başlanıyor.