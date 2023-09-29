Avrupa Konutları Yenimahalle kişi özel ödeme avantajlarıyla satışa çıktı

Yarım asra yaklaşan tecrübesi ve Avrupa Konutları markasıyla bugüne kadar binlerce konut üreten Artaş Holding, şimdi de yeni projesi Avrupa Konutları Yenimahalle’yi satışa çıkardı. İmza attığı tüm yatırımları “Kalite, Güven, Memnuniyet” üçgeni üzerine konumlandıran Artaş Holding, Kirazlı-Metrokent metro hattına bağlı Yenimahalle durağının yanı başında inşa ettiği projesinde, kişiye özel ödeme alternatifleriyle ev almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

Özlenen mahalle kültürü Avrupa Konutları kalitesiyle yaşanacak

Yemyeşil mahalle mutluluğu temasıyla 50 bin metrekareye yakın arsa üzerinde konumlandırılan Avrupa Konutları Yenimahalle projesi, sahip olduğu özelliklerle site sakinlerini benzersiz bir hayata davet ediyor. 17 blok şeklinde tasarlanan projede toplam 754 daireyle birlikte tüm ihtiyaçlara cevap verecek 50 adet ticari ünite yer alıyor. Şehre saygılı ve çevre dostu mimari tasarımıyla mahalle kültürünün yeniden yaşanacağı Avrupa Konutları Yenimahalle, geniş peyzaj alanlarıyla eşsiz bir yaşam imkanı sunuyor.

Şehrin “Yenimahalle”sinde yaşam 2024’te başlıyor

Geniş konseptte tasarlanmış ferah dairelerden meydana gelen ve 2+1’den 4+1’e kadar çeşitli konut alternatifleri bulunan Avrupa Konutları Yenimahalle’de evlerin büyüklükleri 130 metrekareden başlayıp, 236 metrekareye kadar çıkıyor. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülen ve üzerinde titizlikle çalışılan şehrin “Yenimahalle”sinde dairelerin teslimleri 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.



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Hayatın merkezinde, metroya yürüme mesafesinde

Ulaşım alternatiflerinin tam merkezinde hayata geçirilmekte olan Avrupa Konutları Yenimahalle projesi, şehrin dört bir yanına entegre yaşam imkanı sunan Kirazlı-Metrokent metro hattının Yenimahalle durağına yürüme mesafesinde yükseliyor. Sahip olduğu lokasyon avantajıyla site sakinlerine ulaşım konforunu maksimum seviyede yaşatacak olan Avrupa Konutları Yenimahalle, İstanbul’da ticaretin en önemli merkezlerinden İstoç’a metroyla sadece 2 durak mesafede konumlanıyor. Ayrıca proje, 212 AVM, Starcity AVM, Mall of İstanbul, Arena Park AVM, Kemerburgaz Üniversitesi gibi merkezi noktalara çok yakın bir mesafede yer alıyor.

Zengin sosyal aktivite alanlarına sahip

Geniş yeşil alanlarıyla birlikte zengin donatı seçeneklerine sahip olan Avrupa Konutları Yenimahalle projesinde kafe, restoran, mağaza olarak hizmet vermesi planlanan ticari üniteler, fitness salonu, sauna, buhar odası gibi bölümler içerecek sosyal tesis ve çocuk oyun alanları ile açık spor parkurları gibi yaşam kalitesini artıracak özel detaylara yer veriliyor. Rengarenk çiçekleri, yansıma havuzları ve bahçeleriyle Avrupa Konutları Yenimahalle’de özlenen komşuluk günleri benzersiz ayrıcalıklarla yeniden hayat buluyor.