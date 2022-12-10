Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye küstah çağrı! Haddinizi bilin edepsizler
Avrupa Konseyi, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "derhal tahliye edilmesi" yönündeki küstah çağrısını tekrarladı. 6-7 Ekim olaylarını başlatan çağrıyı yapan Demirtaş, 2'si polis, 37 vatandaşın şehit olmasına yol açmıştı.
Bölücü terör örgütü PKK'ya destek veren Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, terör suçundan yargılandığı dava kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde yeniden çağrı yaptı.
Komite’nin 6-8 Aralık toplantısında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş hakkındaki "tahliye" kararının "derhal uygulanması" talep edildi.
Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir, kararı paylaşarak şu sözleri sarf etti:
"AK Bakanlar Komitesi bir kez daha Selahattin Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesini ve aynı delillerle tekrar tutuklanmasına ilişkin AYM’nin 3 yıldır elinde beklettiği dosyada da AİHM kararındaki 18. madde tespitlerine uygun bir karar verilmesini istedi."