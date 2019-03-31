Avrupa Konseyi’nden gözlemciler İzmir’de seçimleri izledi Türkiye’de seçmenler sandık başına giderken,Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden gelen gözlemciler İzmir’de seçimleri takip etti.

Türkiye’de seçmenler sandık başına giderken,Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden gelen gözlemciler İzmir’de seçimleri takip etti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel seçimleri izlemek için 20 ülkeden 22 üyeyi Türkiye’ye gönderdi.

İzmir’de de gözlemci heyet seçim sürecine ilişkin gözlemlerde bulundu.Konak ilçesi Alsancak semtindeki Atatürk Lisesi’ne gelen heyet oy verme sırasında bilgi alarak notlar tuttu.

Türkiye’ye gelen gelen heyet, seçimlerin uluslararası standartlara uygun olup olmadığı konusunda bir rapor hazırlayacak.

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