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Gündem Avrupa Konseyi topu AİHM'e attı! İYİ Partililer neden ses çıkarmıyor?
Gündem

Avrupa Konseyi topu AİHM'e attı! İYİ Partililer neden ses çıkarmıyor?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Osman Kavala kararı ile ilgili olarak bazı partilerin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 13:47:00 -

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, oy çokluğuyla Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) havale edilmesine karar verdi. Karar ile birlikte Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü resmen başlatılırken skandal karar büyük tepki gördü.

Konuyla ilgili Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti'nin konuyla ilgili sessiz kalmasını gündeme getirdi.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun açıklamaları:

Şimdi Avrupa Konseyi’nin aldığı karar oy çokluğuyla alınmış. AİHM diyor ki ‘Biz karar verdik, Türkiye uygulamadı’ ama Türkiye de ‘Biz karar uyguladık’ diyor. Osman Kavala bu dosyadan tutuklu değil ki. Başka bir dosyadan tutuklu. Bu kadar net bir olayda Batı uşakları ne dedi? Batı’nın uşağı konumundakilerden ses çıkmıyor. Bunlardan bazıları da İYİ Partililerdir. Daha dün bir izleyicimiz Atatürk’e hakaretten 2,5 yıl hapis cezası almış. Buradan AK Partililere de sesleniyorum. MİT davasıyla ilgili mahkum olduktan sonra dosyasını tekrar Yargıtay’a götürebiliyor. Ama Atatürk’e hakaret edince sınırlanıyor. Avrupa Konseyi bir karar almak için harekete geçiyor. Buradaki solcular yandık, bittik algı oluşturuyorlar. Cumhurbaşkanı ‘Benim mahkememi tanımayanı ben de tanımam diyor. Ama İYİ Parti bunu diyebiliyor mu? Diyemiyor.

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