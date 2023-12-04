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Dünya Avrupa Komisyonu'ndan Rusya'ya kötü haber! 'Elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt, damga vuran sözler
Dünya

Avrupa Komisyonu'ndan Rusya'ya kötü haber! 'Elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt, damga vuran sözler

Yeniakit Publisher
2023-12-04 19:53:00 - 2023-12-04 19:55:03
Avrupa Komisyonu'ndan Rusya'ya kötü haber! 'Elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt, damga vuran sözler

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Rus elmasının satışına yasak getirmeye çalışan Avrupa Komisyonu'na sert sözlerle Rusya'ya ekonomik zarar vermeye çalıştığını ancak Moskova'nın çıkarlarını koruyacağını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Rus elmasının satışına yasak getirmeye çalışan Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya ekonomik zarar vermeye çalıştığını ancak Moskova'nın çıkarlarını koruyacağını ifade etti.

AFP, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan elmas satışının yasaklanmasına dair önerisini onayladığını ve AB üyelerinin görüşüne sunacağını, oybirliği olması halinde AB'nin önümüzdeki günlerde yaptırıma nihai onayı verebileceğini yazmıştı.

Avrupa Komisyonu'nun adımını Rus basınına değerlendiren Pankin, "Çıkarlarımızı ihlal etmek ve ihracat operasyonlarımızı kısıtlamak, Rusya'nın zayıflamasına yol açabileceğini düşündükleri bir ekonomik zarar vermek istiyorlar" dedi.

Aklıselim sahibi rakiplerin böyle bir pazarda kendi çıkarlarını nasıl sağlayacaklarını düşünmelerini beklediğini kaydeden Pankin, Rusya'nın da kendi çıkarlarını temin etmek için çalışacağını vurguladı.

AB yönetimi, Rusya'ya elmas ticaret yasağı ve petrol tavan fiyatı uygulamasının sıkılaştırılmasını içeren yeni bir yaptırım paketi teklifi hazırlamıştı.
Yeni yaptırım paketinde Rusya'dan elmas ithalatının yasaklanması da planlanırken paketin kabulü halinde bu yasağın 2024 yılı başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
Macaristan ve Slovenya gibi ülkelerdeki hükümetler, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlarına karşı çıkıyor ve yeni yaptırım paketlerini veto etmeyi planladıklarını ifade ediyor.
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