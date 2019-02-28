Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı: ’’Türkiye, AB’nin 5’inci ticaret ortağı, AB’de Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı’’

Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, ’’Birbirimizi geçmişten tanıyoruz, ticaretimiz gelişmiş durumda. Türkiye, AB’nin 5’inci ticaret ortağı, AB’de Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı. Bunları bildiğimiz için birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" dedi.

AB ve Türkiye, 3’üncü Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı (YDED) için İstanbul’da bir araya geldi. YDED 2019 toplantısı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eş başkanlığında açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının başında selamla konuşmasını yapan Bakan Albayrak, "Bu önemli toplantıların ve tartışmaların,Türkiye ve AB arasında ekonomik diyalog konuları, çevre ve iş konularında konuşmalar yaptıktan sonra iş birliğimize katkı yapacağına umuyorum. İstanbul’daki bu toplantıya eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye, AB’nin 5’inci ticaret ortağı. AB’de Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı"

Açılışta konuşan Jyrki Katainen, "Bu toplantı ile birlikte 5 ya da 6’ncı gelişim. İstanbul’da bulunmak keyifli. Bu toplantıda ekonomik ilişkilere derinlemesine gireceğiz ve iş birliğimizi nasıl devam ettirebiliriz konusunu ele alacağız. Karşılıklı konuşmak, birbirimiz hakkında konuşmaktan daha iyi. AB tarafı olarak her zaman işbirliğini ilerletmeye ve Türk makamlarıyla konuşmaya istekli olduğumuzu belirtmek istiyorum. Diplomatik olarak hareket etmemiz gerekmediğini düşünüyorum. Birbirimizi geçmişten tanıyoruz, ticaretimiz gelişmiş durumda. Türkiye, AB’nin 5’inci ticaret ortağı. AB’de Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı. Bunları bildiğimiz için birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz. Tabi ki sıkıntılarımızda var; ekonomik vesiyasi sıkıntılar. Bunları da görmezden gelemeyiz. Aslında bunlar da çözüme ulaştırılması gereken konular. Birkaç ortak sıkıntıdan bahsetmek gerekirse; güvenlik, terörle mücadele, göç konuları ve ulaştırma. Bunlar iki tarafı da ilgilendiren konular. Bazı alanlarda çalışmaya ve iş birliğine devam ediyoruz. Meslektaşım Avrupa Komisyonu Ulaştırma Komiseri Violeta Bulc da burada bulunuyor. AB ve Türkiye arasında son derece somut projeleri imzalamaya hazır; Kapıkule ve Halkalı gibi projeler’’ifadelerini kullandı