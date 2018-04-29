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Avrupa, kimlik krizi içinde!

Avrupa'nın derin bir kimlik krizi yaşadığını belirten Britanya Müslüman Birliği Başkanı Prof. Dr. Enes et-Tikriti, ''Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik tavırlarında bir değişiklik öngörmüyorum. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorlar. Ama bu Erdoğan giderse Avrupa'nın Türkiye politikasının değişeceği anlamına gelmiyor'' dedi. Tikriti, Yeniakit.com.tr Yazı İşleri Müdürü Fahrettin Dede'ye konuştu...

29 Nisan 2018 Pazar 16:30
Avrupa, kimlik krizi içinde!

 yeniakit.com.tr  özel 

Fahrettin Dede yazdı…

İNGİLİZLER İNSAFLI DA AFRİKALILAR DEĞİL Mİ?

Geçtiğimiz akşam başkanlığını Mısırlı akademisyen Dr. Isam Abdüşşafi'nin yaptığı IRA'nın (Uluslararası İlişkiler Akademisi) düzenlediği bir konferanstaydım. Britanya Müslüman Birliği Başkanı Prof. Dr. Enes et-Tikriti, ‘Britanya'nın Ortadoğu Siyaseti' başlığıyla 3 saat süren bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Tikriti ile konferansının akabinde ayak üstü söyleşme fırsatım oldu.

Avrupa'da son yıllarda aşırı sağın ciddi bir yükseliş yaşamasını ve bunun arkasında neyin yattığını sordum…

Tikriti, “Batı, bugün bir kimlik bunalımı içindedir” deyip konuşmaya devam etti:

Avrupa'nın içinde bulunduğu kimlik krizi; Tony Blair'in 2004 yılındaki Chicago Konferansı'nda ‘Dünya bugün fikirler çatışması içindedir' şeklinde yaptığı açıklamayla başlamıştır. Blair'in bu açıklamasını önemli buluyorum. Blair, buradaki konuşmasında ‘Batı'nın kültürel, insani ve medeni üstünlüğü elinde tuttuğunu' açıkladı. Çok iyi hatırlıyorum. Blair, katıldığı bir programda ‘Seni Britanyalı kılan özellik nedir?' sorusuna ‘İnsaf sahibi olmak, adaletli olmak' cevabını verdi. E güzel! Hindistanlılar ya da dünyanın başka yerlerindeki insanlar da aynı hislere sahipler. Afrikalılar da adaletli olduklarını düşünebilirler.

AVRUPALI GÖRMEDİĞİ ŞEYDEN KORKUYOR

Prof. Dr. Tikriti, bu meyanda başka ülkeleri de örnek gösteriyor. Fransa'dan İsviçre'ye kadar diğer ‘gelişmiş' Avrupa ülkeleri de İngiltere'den farklı bir durumda değil:

Söz gelimi Fransa… Kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklıyor. Çağdaş bir Fransız filozofu bu yasağı “Bana işkence ediyor” diyerek gerekçelendirdi. Bunu söyleyen Fransa'da bir filozof… Sana işkence gibi gelen şey nedir? Bir kadın başörtüsü takıyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Ona işkence gibi gelen, kendisi… Tehdit altında hissediyor kendisini! Kimliğini baskı altında, hücum altında hissediyor. Bu onların sürdürülebilir bir istikrar içinde yaşamadıklarını gösteriyor. Aynı şekilde İsviçre… Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden, rasyonel bir ülke olarak gösteriliyor. Bu ülkede minareler için referandum yapıldı ve halk oy kullandı. Ama yapılan araştırma gösteriyor ki, ülkede topu topu 4 tane minare var. Halk daha önce zaten minare görmemiş. Görmediği şeyden korkuyor.

Tikriti, “Nedir bütün bu ülkeleri bu korkuya iten? Kimlik meselesi… Kimliğini baskı altında, tehdit altında hissediyor. Kimlik krizi yaşıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

AVRUPA TÜRKİYE'Yİ TEHDİT HİSSEDİYOR

Prof. Dr. Tikriti'ye, Avrupa'nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tavrını da sordum. Tikriti, bu soruma da şu karşılığı verdi:

Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik tavırlarında bir değişiklik öngörmüyorum. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorlar. Ama bu Erdoğan giderse Avrupa'nın Türkiye politikasının değişeceği anlamına gelmiyor. Avrupa Türkiye'yi sevmedi ve sevmeyecek. Çünkü bu Erdoğan'dan önce de böyleydi. Avrupa Türkiye karşısında kendisini tehdit altında hissediyor.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 16:30
  1. Uluslararası İlişkiler Akademisi
  2. IRA
  3. yeniakit.com.tr Yazı İşleri Müdürü Fahrettin Dede

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp58 dk önce
    Avrupa kendini tehdit altında hissediyor ! Eh bunda anormal ne var ? Ben de Avrupa karşısında Türkü ve Müslümanı tehdit altında görüyorum . . . anlaşılmayan ne ? Zıt görüşler, zıt inançlar, zıt düşünceler ve kıymetler . . . KKTC de ufacık bir nüfus içinde 2000 e yakın Türk Hıristiyan oldu ; yollar sokaklar tanınmaz halde, İngilizce ve Fransızca reklamlar Türkçeden fazla ; kendime neredeyim diye sormaya başladım . . . Evet her şey zıt olanın tehlikesi altında hisseder. . .
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