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Dünya Avrupa, Kavala için Türkiye'ye süre verdi
Dünya

Avrupa, Kavala için Türkiye'ye süre verdi

Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararını nasıl uygulayacağını belirtmesi için Türkiye'ye aklınca 19 Ocak 2022'ye kadar süre tanıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:46:00 -
Avrupa, Kavala için Türkiye'ye süre verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Derhal serbest bırakılmalı" dediği Gezi finansörü Osman Kavala için bir araya gelen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, dün Türkiye'ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı vermişti. Konsey bugün ise AİHM'nin Kavala kararını nasıl uygulayacağını belirtmesi için Türkiye'ye aklınca süre tanıdı. Konsey, Ankara'dan davayla ilgili görüşünü 19 Ocak 2022'ye kadar sunmasını istediğini açıkladı.

AİHM kararı

AİHM 10 Aralık 2019 tarihli kararında, Osman Kavala'nın 'hukuk dışı nedenlerle ve susturulmak için hapiste tutulduğu' sonucuna varıp bu ihlalin ortadan kaldırılması için 'derhal tahliye edilmesi gerektiğine' hükmetmişti. Geçen hafta Türk yargısından Kavala'nın 4 yıldır devam eden tutukluluğunun mahkumiyet olmaksızın uzatılması suretiyle tahliyesi aleyhine karar çıkmıştı.

 

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Yorumlar

kafirler, casuslar, emperyalistler, hukuk-demokrasi-insanlik-islam dusmani tescilli soykirimci katiller!!!

"Er Ahanbronson ve Er ajandenizyuceli Kurtarmak!" filminden sonra serinin son filmi "Er Kavalayi Kurtarmak!"....biz bu filmi ve utanmaz kahpeligi gormustuk namert hukuk tanimaz dusmanlarimizdan
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Bal

TEK ÇÖZÜM: AB'ye katılma dilekçemizi geri çekmek. İyi komşu ve ticaret ortağı kalabiliriz, yeter. Zihin ortağı değiliz, bu gerçeği anlamanın zamanı geldi ve geçti. Başvurumuz hangi yıldaydı? Eskimiş peynir gibi oldu bu iş. Çöpe atmanın zamanı gelmiş.
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