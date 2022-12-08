Avrupa kabus içinde! Rusya’dan beklenmeyen hamle

Ukrayna'daki NATO kuşatmasına karşı askeri operasyonun devam etmesiyle birlikte Rusya'ya karşı alınan 'Rus petrolüne tavan fiyatı uygulaması' kararına Rusya'dan hamle geldi. Buna göre Kremlin hükümeti Avrupa için 'kabus senaryosu' sayılabilecek 3 senaryoyu duyurdu.

Rusya-Ukrayna krizinin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan enerji krizinde özellikle Avrupa çok zor durumda kaldı.

Rusya'ya karşı pek çok yaptırıma imza atan Avrupa'nın son hamlesi ise Rus petrolüne tavan fiyatı uygulaması oldu. Üye ülkeler, Rus ham petrolü için varil başına 60 dolarlık bir tavan fiyat belirledi. G7 ülkeleri ve Avustralya da aynı yönde karar almış durumda.

Bunun üzerine ise Rus basınında masadaki 3 senaryo açıklandı.

1.SENARYO

İlk seçenekte tavan fiyatını destekleyen G7 ülkeleri de dahil olmak üzere bu ülkelere Rus ham petrol satışının tamamen yasaklanması var.

2. SENARYO

İkinci seçenekte ise durum şöyle: Hangi ülkenin alıcı konumda olduğuna bakmadan tavan fiyatla alakalı maddeler içeren sözleşmeler kapsamında petrol ihracatının yasaklanması gündemde.

3. SENARYO

Son seçenekte ise 'tavan fiyat' politikasına karşı önlem alınması gündem. Yetkililere göre, başka alternatifler de masada var.

Rus devlet enerji şirketi olan Gazprom, geçtiğimiz aylarda tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti. Aynı zamanda Gazprom daha önce de ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'dan doğal gaz arzını kesmişti.