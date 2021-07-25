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"Avrupa ileri gitmedi, biz geri gittik"
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Spor

"Avrupa ileri gitmedi, biz geri gittik"

Son 10 yılda Avrupa ile Türk futbolu arasındaki makasın açıldığını söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bunu sadece Avrupa ülkelerinin ileriye gitmesiyle değil bizim geriye gitmemizle açıklıyorum. Bu futbol düzeninde, bu düşünce yapısıyla buraya doğru gitmemiz kaçınılmazdı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 16:09:00 -
"Avrupa ileri gitmedi, biz geri gittik"

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor'la oynanan ve 0-0 sona eren hazırlık maçının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türk takımları ile Avrupa takımlarının arasındaki farkın büyüdüğünü vurgulayan Kocaman, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da gözüktü ki artık dünyada ezber oyununa döndü iş. Baskı, oyun oynatmama ve topu aldığında da ezber oyunu var. Biz de kendi adımıza, Türkiye'deki koşullar içinde bunu biraz daha yapabilirsek kendimizi, geçen senenin son 7 maçında bıraktığımız görüntüye taşıyabiliriz. Nerelere doğru dönüşebileceğini kestirmek kolay olmuyor çünkü malzememiz insan. Genel görüntüler şu anda daha iyi olacağını gösteriyor.

10-12 yıldır ben Avrupa ile aramızdaki makasın açıldığını söylüyorum. Bunu sadece Avrupa ülkelerinin ileriye gitmesiyle değil bizim geriye gitmemizle açıklıyordum. Bu futbol düzeninde, bu düşünce yapısıyla buraya doğru gitmemiz kaçınılmazdı. Zaten düşen bir kalite var. Bu kalitenin düşüşünü biraz daha etkileyecek bir düzensizlik durumu var. Öte yandan biz düzensizliği ve kaosu çok sevdiğimiz için bunu belki bir süre sonra avantaja çevirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kocaman bu sene yeniden tribünlere dönecek olan taraftarların önemine dikkati çekerek, "13 aylık bir aranın ardından futbolun içine şubat ayında girdim. Televizyon seyrederken de kenarda izlerken de taraftarsızlık gerçekten feci bir şey. Futbolda olmazsa olmaz tek şey, futbolcular. Ancak futbolu oynamaya başladıktan sonra en önemli unsur ise taraftarlar. Taraftarların da dönecek olması, işi tahmin edilirliğin biraz dışına çıkararak kaliteyi artırma zorunluluğuna götürebilir gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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