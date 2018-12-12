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Avrupa hayalleri garda son buldu

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek için trenle Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler garda yakalandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:18
Avrupa hayalleri garda son buldu

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek için trenle Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler garda yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trenle kente gelecek çok sayıda yabancı uyruklu kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Edirne Garı'nda önlem alan polis ekipleri, 12702 sefer sayılı Halkalı - Kapıkule treninden inen düzensiz göçmenleri yakaladı.

Cezayir, Filistin ve Fas uyruklu 40 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.  

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 07:35
  1. Avrupa
  2. düzensiz göçmen
  3. İstanbul Halkalı
  4. Kapıkule Edirne
  5. tren
  6. Anadolu Ajansı

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