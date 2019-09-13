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Avrupa Hareketlilik Haftası İnegöl’de hareketli geçecek

İnegöl Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası için akreditasyonlarını yaptırarak hazırlıklarını tamamladı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:58
Avrupa Hareketlilik Haftası İnegöl’de hareketli geçecek

İnegöl Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası için akreditasyonlarını yaptırarak hazırlıklarını tamamladı. İnegöl’de 16-22 Eylül tarihleri arasında bir hafta boyunca farklı faaliyetler düzenlenecek.


Avrupa Hareketlilik Haftası için akreditasyonlarını yaptıran İnegöl Belediyesi, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak bir haftalık programını hazırladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Artık giderek oturduğu yerden iş yapmaya çalışan bir toplum haline dönüştüğümüze işâret ederek, “Hareketsiz kalıyoruz. Sağlık ve sıhhatimizi de etkileyecek şekilde hayatımızı yaşıyoruz. Refahımızın da artmasından dolayı her yere araçlarımızla ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün işlerimizi artık hareketsiz halde görmek üzere bir kurgu içerisindeyiz. Bunun önüne geçmek adına geçmişte hem ülkemizde, hem de Avrupa’da buna benzer çalışmalar yapılıyordu. Biz de şehrimiz adına böyle bir eksiğin olduğunu görerek bu çalışmaları başlattık. 16-22 Eylül tarihlerinde Avrupa Hareketlilik Haftası dolu dolu kutlanıyor. Ülkemizden de 51 belediye buraya başvuru yaptı. İnegöl Belediyesi de bunlardan biri. Tabiî sadece bunu haftayla kısıtlamak doğru olmaz. Burada amaç İnegöl içerisindeki bütün vatandaşları aslında daha hareket eder hâlegeçmelerini istiyoruz. İş ve gündelik yaşatımızı biraz daha hareketli geçirmek adına bir kurgu düşünüyoruz” diye konuştu.


16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak haftanın bu yılki sloganının “Birlikte Yürüyelim” olduğunu anımsatan Taban, “16 Eylül Pazartesi günü ‘Hayatına Hareket Kat’ sloganıyla sabah yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Sabah 06.30 ile 07.30 arasında Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bir sabah yürüyüşü yapılacak. Beraberinde aynı gün içerisinde bu konudaki eğitimcilerimiz Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulunda bisikletin hayatımızdaki önemi ve yine okçuluk üzerine seminer verecekler. 17 Eylül Salı günü de ‘Cesaretini Pedalına Göster’ şeklinde bir bisiklet konvoyu yapacağız. 09.30’da belediyemiz önünden başlayacak, yağlı tohumlar kavşağından Kozluca yolu üzerinden yeniden başlangıç noktasında sona erecek. 18 Eylül Çarşamba günü ’Cesaretini Doğaya Göster’ diyerek Yenice göletimizin etrafındaki 1300 metrelik parkurda bir yürüyüş yapacağız. ‘Geleceğe 1299 Adım’ sloganıyla Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna da ithâfen harekete geçmiş olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:58
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