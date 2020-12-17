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Aktüel Avrupa Halk Partisi Macar milletvekili Deutsch'a yaptırım kararı aldı
Aktüel

Avrupa Halk Partisi Macar milletvekili Deutsch'a yaptırım kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 02:03:01 -
Avrupa Halk Partisi Macar milletvekili Deutsch'a yaptırım kararı aldı

BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa Parlamentosundaki (AP) Hristiyan Demokratların çatı oluşumu Avrupa Halk Partisi (EPP), Macaristan hükümet partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) milletvekili Tamas Deutsch'a yaptırım kararı aldı.

EPP milletvekili Othmar Karas tarafından hazırlanan ve EPP Grubunda oylanan tasarı, 6 "hayır" ve 3 çekimser oya karşı 133 "evet" oyuyla kabul edildi.

Oylama sonrası EPP tarafından yapılan açıklamada, Deutsch'un, EPP Grubunu ve Başkanı Manfred Weber'i, 20. yüzyıl otoriter rejimlerine benzetmesinin kabul edilmez olduğu belirtildi.

Deutsch'un AP oturumlarında EPP adına konuşma hakkının süresiz olarak askıya alındığı ve EPP raporları için gölge raportör olarak görev yapamayacağı kararı alındı.

Fidesz milletvekillerinin, Avrupa Birliği (AB) ve değerlerine sürekli saldırdıkları, bunun, EPP'nin temel değerleriyle uyuşmadığı kaydedilen açıklamada ayrıca, Fidesz'in EPP üyeliği konusunda bir an önce karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Fidesz Milletvekili Deutsch, EPP Başkanı Weber'in, AB fonlarına getirilmek istenen hukukun üstünlüğü şartını kabul etmek istemeyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a ithafen yaptığı, "Eğer Macaristan'da yargının bağımsız, medyanın özgür olduğunu iddia ediyorsan o zaman korkmana gerek yok." şeklindeki açıklamasına tepki göstermişti.

Deutsch, Weber'in açıklamasıyla ilgili, "Gestapo (Nazi Almanyası gizli servisi) ve AVH de (Sovyet dönemi Macaristan gizli servisi) aynı şeyleri söylerdi. Saklayacak bir şeyi olmayanın korkmasına da gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

EPP'den gelen tepkiler sonrası Deutsch, Weber'den 2 defa özür dilemişti.

- Fidesz ve EPP arasındaki kriz

Macaristan hükümetinin, önceki AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya, büyük tepkilere neden olmuş ve iktidar partisi Fidesz'in, Avrupa değerlerine uymadığı gerekçesiyle EPP üyeliği askıya alınmıştı.

EPP'nin bazı üyeleri, Başbakan Orban'ın, partinin "Hristiyan demokrat" değerlerinden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" savunuyor.

EPP Genel Başkanı Donald Tusk, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Fidesz'in EPP üyeliği süresiz olarak askıda kalacak çünkü Fidesz'in izlediği politikada, demokratik normlara ve hukukun üstünlüğüne uymak veya ifade özgürlüğüne saygı duymak gibi konularda herhangi bir ilerleme görülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

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