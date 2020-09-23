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Spor Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, 2021'in sonuna ertelendi
Spor

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, 2021'in sonuna ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:01:08 -
Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, 2021'in sonuna ertelendi

ANKARA (AA) - Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC), 2021'in şubat ayında yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aynı yılın sonuna ertelendiğini duyurdu.

Finlandiya'nın Vuokatti kentinde 7-12 Şubat 2021'de gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonla ilgili toplanan EOC Yönetim Kurulu'nun, sporcuların, teknik ekiplerin ve oyunlara katılacak tüm görevlilerin sağlığını korumak amacıyla festivalin bu tarihte düzenlenmesinin zor olduğuna karar verdiği belirtildi.

Alınan yeni kararla, Vuokatti Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin 11-18 Aralık 2021'de düzenleneceği kaydedildi.

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