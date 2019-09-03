Avrupa Gençler Boks Şampiyonası yarın başlayacak - Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 10 erkek ve 9 kadın sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Avrupa Gençler Boks Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki şampiyonada Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 19 sporcu temsil edecek. Türk Milli Takımı'nda yer sporcular ve sıkletleri ise şöyle: Erkekler: 49 kilo: Metehan Adıgüzel 52 kilo: Samet Gümüş 56 kilo: Mizan Aykol 60 kilo: Utku Kürşat Özhan 64 kilo: Mehmet Aydemir 69 kilo: Duhan Topal 75 kilo: Kaan Aykutsun 81 kilo: Emir Büyükdağ 91 kilo: Abuzer Topaloğlu +91 kilo: Uğur Aydemir

Kadınlar: 48 kilo: Kübra Nur Dırmıkçı 51 kilo: Hatice Akbaş 54 kilo: Aycan Güldağı 60 kilo: Evin Erginoğuz 64 kilo: Gizem Özer 69 kilo: Gülcan Arga 75 kilo: Sena Erdoğan 81 kilo: Elanur Sağıt +81 kilo: Büşra Işıldır



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