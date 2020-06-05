Avrupa ekonomisi ‘Pandemi’ kıskacında

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25’te sabit bırakılırken martta 750 milyar euro ile başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nın 600 milyar euro artırılarak 1 trilyon 350 milyar euro çıkarıldığı belirtildi.

Yüzde 8.7 daralma

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle euro Bölgesi’nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte “benzeri görülmemiş” bir düzeyde olacağını belirterek, “Ekonomide 2020’de yüzde 8,7 daralma bekliyoruz” dedi. Yönetim Konseyi, bankanın hedeflediği fiyat istikrarını yakalamak, finansal koşulları gevşetmek için varlık alımını artırma kararı aldığını hatırlatan Lagarde, “ECB martta Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nı (PEPP) başlatmasaydı enflasyon ve büyüme konusunda çok farklı bir yerde olabilirdik. PEPP hedefli ve geçici bir programdır” dedi.

Finansal toparlanmaya yardımcı olacak

PEPP’in bugün 600 milyar euro artırılmasının Covid-19 salgını öncesi enflasyon patikasına dönülmesini sağlayacağına işaret eden Lagarde, bankanın varlık alımlarının 2022’ye kadar devam ettirilmesi finansal koşullarda toparlanmaya yardımcı olacağını vurguladı. Ekonomik tahminlere yönelik belirsizliklerin devam ettiğini vurgulayan Lagarde, son anketlerin ve mevcut verilerin Euro Bölgesi’nde ikinci çeyrekte ciddi bir daralmaya işaret ettiğini bildirerek, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin toparlanmasının beklendiğini kaydetti.

Dünya Bankası’ndan “kalıcı hasar” uyarısı

Öte yandan Dünya Bankası’nın Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nun analitik bölümleri yayımlandı. Raporda, Covid-19 salgınının küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğine işaret edildi.

Dünya Bankası’nın raporunda, salgının uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde kalıcı hasar bırakabileceğini ve potansiyel üretimle iş gücü verimliliğini azaltabileceği vurgulandı. Raporda, “Salgın; uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde yatırımların azalması, eğitim ve iş kaybı nedeniyle fiziksel ve beşeri sermayenin erozyonu, küresel ticaret ve tedarik bağlantılarının azalmasıyla kalıcı hasar bırakacak. Bu etkiler, gelecekte potansiyel üretim ve iş gücü verimliliğini azaltacak” ifadeleri kullanıldı.