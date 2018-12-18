Avrupa devi Ozan Kabak için düğmeye bastı

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, performansıyla Avrupa'nın devlerini büyülemeye devam ediyor.

Manchester United ve Manchester City'nin devreye girmesinin ardından Serie A ekibi Inter, transferi bitirmek için düğmeye bastı. İtalyan basınının haberine göre Ozan tranferi için City ve United'la yarışan Inter'de göreve yeni başlayan genel menajer Giuseppe Marotta ve Sportif Direktör Piero Ausilio, bir araya gelip Ozan transferini masaya yatıracak. Ozan için İtalyan ekibinin düşündüğü bonservis ücreti ise 10 milyon euro.

Galatasaray Ozan Kabak konusunda acele etmiyor

Ancak Ozan Kabak'ın Avrupa Birliği vatandaşı olmaması, Inter'i düşündürüyor. Ozan, AB üyesi bir ülke vatandaşı olmadığından ya sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacak, ya da başka bir İtalyan kulübüne kiralanacak. Galatasaray'ın ise Ozan konusunda aceleci davranmak istemediği ve İngiltere'den de gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

(Sporx)