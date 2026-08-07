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Dünya Avrupa da sessiz kalmadı: Gannuşi'nin serbest bırakılması için çağrı
Dünya

Avrupa da sessiz kalmadı: Gannuşi'nin serbest bırakılması için çağrı

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Avrupa da sessiz kalmadı: Gannuşi'nin serbest bırakılması için çağrı

Cenevre merkezli insan hakları kuruluşu Adalet Komitesi (Committee for Justice - CFJ), tutuklu Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid Gannuşi’nin sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cenevre merkezli insan hakları kuruluşu Adalet Komitesi (Committee for Justice - CFJ), tutuklu Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid Gannuşi’nin sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İnsan hakları ihlallerini belgeleyen ve merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Adalet Komitesinin yazılı açıklamasında, Gannuşi’nin son dönemde sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastaneye sevk edildiği, cezaevinde tıbbi izolasyon altında tutulduğu ve ailesi ile avukatlarının kendisini ziyaret etmesinin kısıtlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Gannuşi’nin tıbbi izolasyonunun derhal sona erdirilmesi, bağımsız bir sağlık heyetinin cezaevini ziyaret ederek sağlık durumunu ve uygulanan tedaviyi incelemesine izin verilmesi ile Gannuşi’nin serbest bırakılması istendi.

Açıklamada ayrıca, Gannuşi’nin sağlık durumuna ilişkin sorumluluğun Tunus makamlarında olduğu kaydedildi.

Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz 2021’de aldığı olağanüstü kararların ardından açılan çeşitli davalar kapsamında yargılanıyor ve farklı dosyalarda hapis cezalarına çarptırılmış bulunuyor.

Kaynak: AA

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