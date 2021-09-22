  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsalarında Evergrande depremi
Ekonomi

Avrupa borsalarında Evergrande depremi

Çin’in dev emlak şirketlerinden Evergrande’in finansal açıdan zor durumda olduğunun anlaşılması sonrası artan risk algısı küresel piyasaları olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 15:56:00 -
Avrupa borsalarında Evergrande depremi

Avrupa borsalarında bir ara sert düşüşler gözlendi. Fransa’da CAC 40, İngiltere’de FTSE 100, İtalya’da FTSE MIB 30, Almanya’da DAX 30 endeksi gerileme kaydetti. Analistler, Evergrande’in temerrüde düşmesi halinde etkinin çoğunlukla Çin’in içinde kalmasının beklendiğini ancak yine de bu durumun küresel piyasalarda oynaklığı arttırabileceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay