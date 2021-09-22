Avrupa borsalarında Evergrande depremi
Çin’in dev emlak şirketlerinden Evergrande’in finansal açıdan zor durumda olduğunun anlaşılması sonrası artan risk algısı küresel piyasaları olumsuz etkiledi.
Avrupa borsalarında bir ara sert düşüşler gözlendi. Fransa’da CAC 40, İngiltere’de FTSE 100, İtalya’da FTSE MIB 30, Almanya’da DAX 30 endeksi gerileme kaydetti. Analistler, Evergrande’in temerrüde düşmesi halinde etkinin çoğunlukla Çin’in içinde kalmasının beklendiğini ancak yine de bu durumun küresel piyasalarda oynaklığı arttırabileceğini ifade etti.