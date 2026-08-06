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Ekonomi Avrupa borsalarında bilanço dopingi! İngiltere hariç dev piyasalar günü primle tamamladı!
Ekonomi

Avrupa borsalarında bilanço dopingi! İngiltere hariç dev piyasalar günü primle tamamladı!

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Avrupa borsalarında bilanço dopingi! İngiltere hariç dev piyasalar günü primle tamamladı!

Küresel piyasalarda ABD ve İran hattındaki müzakere belirsizliği devam ederken, Avrupa borsaları yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelen güçlü şirket bilançolarının rüzgarıyla günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları güçlü şirket bilançolarının etkisiyle İngiltere hariç günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 yükselerek 658,19 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 artarak 8.699,71 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 26.140,13 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 yükselerek 53.682,72 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 10.867,89 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,286 düşüşle 1,152 seviyesinden işlem gördü.

ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizlikler sürerken, şirketlerin yılın ikinci çeyreğine ilişkin güçlü bilançoları piyasalara pozitif yansımaya devam ediyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da imalat sanayi yeni siparişleri aylık bazda yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Veriler, yıllık bazda da yüzde 6,5 ile tahminleri aştı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

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