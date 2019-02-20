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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

20 Şubat 2019 Çarşamba 21:02
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,67 artışla 371,46 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 artarak 7.228,62 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,82 değer kazanarak 11.401,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 yükselerek 5.195,95 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,38 kazançla 20.304,21 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.56 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 1,1364 seviyelerinde işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 21:02
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