  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:59:03 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 390 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 13.194 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 6.371 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.536 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 8.052 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 21.986 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1875 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerine dair belirsizliğin azalmasıyla risk iştahının arttığını söyledi.

Öte yandan, Almanya'da 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla çeyreklik bazda yüzde 8,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugün Almanya'da IFO endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman
Gündem

Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. Hakan, ‘salgının yaygınlaşmasına olağanüstü katkı sunan şu toplu ulaşım iş..
O yaver de FETÖ'cü çıktı!
Gündem

O yaver de FETÖ'cü çıktı!

Emir astsubayı M.K. FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümg. Ali Serin’in, önceki emir astsubayı ..
Cemil Çiçek’ten Bülent Arınç açıklaması: Doğru değil
Gündem

Cemil Çiçek’ten Bülent Arınç açıklaması: Doğru değil

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın Kavala ve Demirtaş’ın tahliye edilmesine yönelik sözlerini eleştiren Cumhurbaş..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay