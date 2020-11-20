  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 12:06:34 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 388 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.108 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.353 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 5.500 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.958 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 21.671 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1872 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, alınan tedbirler, aşı çalışmaları ve teşvik beklentileri nedeniyle 21-22 Kasım'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların öneminin arttığını belirterek, pay piyasalarının pozitif gelişmeleri fiyatlamaya daha istekli olduğunu bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teşvik paketlerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Yeni yılda hayata geçecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Yeni yılda hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı”na ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Akademisyenler ve STK temsilcileri..
Bülent Arınç'ın sözlerine MHP'den ilk tepki
Gündem

Bülent Arınç'ın sözlerine MHP'den ilk tepki

Bülent Arınç'ın "Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli" sölerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danı..
İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi
Siyaset

İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etmişti. İYİ Parti'de b..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay