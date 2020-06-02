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Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:03:39 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak 359 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.198 puanda seyrediyor.

Almanya'da dün kapalı olan DAX 30 endeksi bugün yüzde 3 kazançla 11.934 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 primle 7.311 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 4.828 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 artışla 18.722 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 5 işlem günü süren yükselişinin ardından bugün yüzde 0,1 kayıpla 1,1120, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,2 kazançla 1,2510 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara karşın dünya genelinde imalat sanayi verilerindeki toparlanma eğiliminin etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

ABD'deki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydetti.

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