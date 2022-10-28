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Avrupa Avrupa borsaları yine düşüşte
Avrupa

Avrupa borsaları yine düşüşte

Avrupa borsaları, yeni güne yine satış ağırlıklı seyirle başladı. Avrupalı vatandaşlar savaş korkusu ile borsalardan paralarını çekmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 10:13:00 -
Avrupa borsaları yine düşüşte

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,91 azalışla 406,5 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybederek 13.084 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 düşüşle 7.011 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 azalışla 6.194 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,84 değer kaybıyla 7.854 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 gerileyerek 22.392 puanda seyrediyor.

Hafta başından dünkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına kadar yükseliş eğiliminde hareket ederek 1 seviyesinin üzerini test eden avro/dolar paritesi, kararın ardından günü yüzde 1,1 azalışla 0,9960'tan tamamladı. Parite, şu sıralarda 0,9970 seviyesinden işlem görüyor.

ECB dün üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarırken, karar metninde önemli oranda parasal sıkılaşmaya gidildiği ve faiz oranlarının artırılmaya devam etmesini beklendiği kaydedildi.

Analistler, bugün Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.

 

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