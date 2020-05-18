Avrupa borsaları sert yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne sert yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,56 değer kazanarak 333,36 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,09 artarak 10.684,30 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,16 yükselişle 5.925,30 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,56 primle 6.576,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,98 kazançla 4.362,15 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,62 artışla 16.952,50 puan oldu.

ABD'de geçen hafta negatif faiz tartışmalarına "üzerinde düşündüğümüz bir araç değil" diyerek nokta koyan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, hafta sonu yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini ve halen belirsizliklerin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Analistler, Avrupa'da salgında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesinden cesaret alan hükümetlerin karantina tedbirlerini adım adım kaldırdığına dikkati çekti.

Avusturya'da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak bugünden itibaren ilköğretim okullarında eğitime yeniden başlanacak. İtalya'da kişisel bakım merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler bugünden itibaren yeniden açılırken, İspanya'da da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçileceği bildirildi.

Bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydeden analistler, çarşamba günü Avro Bölgesi'nde enflasyon, cuma günü ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.