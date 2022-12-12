Avrupa borsaları o ülke hariç düştü
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu hafta yapacağı yılın son toplantısına ilişkin beklentilerle İtalya’daki FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle kapandı.
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu hafta yapacağı yılın son toplantısına ilişkin beklentilerle İtalya’daki FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle kapandı.
Uzmanlar, komitenin 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak iki günlük toplantısından büyük ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz artırım kararının çıkmasını bekliyor.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 değer kaybederek 437,31 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 düşerek 14.306,63 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 6.650,55 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,41 azalarak 7.445,97 puana geriledi.
Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11 artarak 24.303,68 puana yükseldi.