Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 düşüşle 373,25 puana indi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 11.524,17 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 azalarak 20.631,19 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artarak 7.151,15 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 5.270,25 puana çıktı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.04 itibarıyla yüzde 0,37'lik artışla 1,1291 seviyesinde bulunuyor.

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