Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 azalarak 386,80 puana düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 gerileyerek 7.493,09 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 düşerek 12.227,85 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek 5.550,55 puana indi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,05 kazançla 22.090,81 puana yükseldi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.56 itibarıyla yüzde 0,03'lük artışla 1,1226 seviyelerinde bulunuyor.

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