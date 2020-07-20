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Ekonomi

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 19:39:35 -
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 artışla 375,51 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 artarak 13.046,92 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 yükselerek 20.621,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 5.093,18 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,46 azalarak 6.261,52 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,07'lik artışla 1,143 seviyelerinde bulunuyor.

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