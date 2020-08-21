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Ekonomi Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:42:15 -
Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 367 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 artarak 12.874 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 6.998 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 4.923 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19.797 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.995 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1842 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında 1. faz ticaret anlaşmasına ilişkin gidişatın görüşülmesi için tarafların ilerleyen günlerde bir araya geleceğinin duyurulması sonrası pay piyasalarında küresel ölçekte alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde, dünya genelinde açıklanacak öncü imalat, hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini ifade etti.

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