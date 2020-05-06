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Ekonomi

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:29:28 -
Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle İngiltere’deki FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 azalarak 334,34 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 azalarak 4.433,38 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,15 düşüşle 10,606,20 seviyesinden kapattı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,31 değer kaybederek 17.159,31 puana geriledi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,07’lik artışla 5.853,76 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,221’lik düşüşle 1,081 seviyelerinde işlem gördü.

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