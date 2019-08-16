Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı Avrupa borsaları, dünya borsalarını bir hafta boyunca etkisi altına alan türbülans sonrası yatırımcıların geçici olarak riskli varlıklara dönmesinin ardından günü yükselişle tamamladı

BERLİN (AA) – Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Avrupa borsaları, dünya borsalarını bir hafta boyunca etkisi altına alan türbülans sonrası yatırımcıların geçici olarak riskli varlıklara dönmesinin ardından, günü yükselişle tamamladı. ABD'nin Çin'e karşı söylemlerini yumuşatması ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyecek adım ve açıklamalarının devam etmesi yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesine neden olurken, bu gelişmeler Avrupa borsalarının haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlamasını sağladı. Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,24 yükselerek 369,63 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 artarak 5.300,79 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,51 değer kazanarak 20.322,59 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,31 yükselişle 11.562,74 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71’lik artışla 7.117,15 seviyesinden kapandı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,14’lik düşüşle 1,1088 seviyelerinde işlem gördü.

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