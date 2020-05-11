Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 343 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 artarak 10.974 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 5.992 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 6.844 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 4.563 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 artışla 17.637 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2380 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, karantina tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesine bağlı olarak ekonomik aktivitenin yeniden hareketleneceği beklentileriyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Avrupa ülkelerinin, "yeni normalin" en kapsamlı uygulamasına bugün başladığını aktaran analistler, İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının da bugünden itibaren aşamalı olarak kaldırılmasının beklendiğini söyledi.

İspanya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan'da bugün farklı işletme kolları işbaşı yaparken, buna ek olarak Almanya, Fransa, Hollanda ve İsviçre'de bugünden itibaren bazı kademelerde eğitim faaliyetleri yeniden başladı.

Analistler, Kovid-19 salgını ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, hafta genelinde ABD'de enflasyon, Avrupa'da büyüme ve dünya genelindeki sanayi üretimi verilerinin izleneceğini kaydetti.